Военные РФ получили легкие ранения при подрыве патруля в Идлибе

Трое российских военнослужащих получили легкие ранения при подрыве самодельного взрывного устройства на пути следования колонны в Сирии, также пострадали турецкие военные, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Ранее сообщалось, что боевики подорвали российский патруль во время 20-го патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в Идлибе.

«В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.