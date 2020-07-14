В Сирии террористы подорвали российский патруль во время совместного с Турцией патрулирования

Боевики подорвали российский патруль во время 20-го патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в Идлибе, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района.

В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну.