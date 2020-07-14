Новые «Терминаторы» поступили на вооружение армейской авиации в Крыму и на Кубани

На вооружение армейской авиации Южного военного округа на Кубани и в Крыму поступили новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщает пресс-служба ЮВО.

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку двух винтокрылых машин, после чего они были доставлены на аэродромы постоянного базирования. Военнослужащим предстоит проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

«В ближайшее время экипажи вертолетов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1 000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках», - говорится в сообщении.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Модификация самого массового двухдвигательного вертолета Ми-8. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.