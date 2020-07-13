Поражение условного противника и оборона побережья: военнослужащие ЮВО провели совместные учения с ВС Абхазии

Военнослужащие российской базы ЮВО и министерства обороны Абхазии провели на территории республики совместные учения. Разнородные подразделения двух стран были подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны для выполнения задач.

Тренировки проводились на территории Нагвалоу и Цабал. В ходе учений батальонные тактические группы отработали огневые задачи под прикрытием армейской авиации.

Еще одна фаза учений прошла на побережье Черного моря. Там были задействованы мотострелки, подразделения противовоздушной обороны, разведчики и артиллеристы, которые отработали оборонительные и наступательные действия.

«На завершающем этапе учения военнослужащие с использованием современной техники и вооружения выполнили огневое поражение более чем 1 тысячи наземных и воздушных целей, имитирующих пехоту и авиацию условного противника», - сказано в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Всего в тактических учениях приняли участие более 2 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц техники: ЗРК С-300, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», гаубицы Д-30, РСЗО «Град», минометные установки «Сани», машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.