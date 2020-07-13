БПЛА «Тахион» и «Терминаторы» разгромили условного противника в Приамурье

Тактическая группа ВВО совместно с БПЛА «Тахион» и вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор» разгромила превосходящего по численности условного противника на полигоне в Приамурье.

В двустороннем учении приняло участие более 1,5 тысяч военнослужащих, а также 300 единиц техники, в том числе беспилотной и армейской авиации, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Отмечается, что особенностями проведения учения стали сложные условия их проведения. Грунт в результате прошедших накануне продолжительных дождей оказался переувлажнен труднопроходим для тяжелой техники.

В завершении учения был разыгран современный общевойсковой бой. При проведении разведки использовались БПЛА «Тахион», а также современные наземные средства. При нанесении ударов с воздуха применялись вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

Завершили разгром противника мотострелковые подразделения из всех видов стрелкового оружия.

Учение было высоко оценено руководством и показало высокую выучку личного состава. Также была успешно выполнена одна из основных задач по отработке совместных действий крупной наземной группировки с армейской авиацией.