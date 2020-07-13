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Помогавшие в борьбе с коронавирусом военнослужащие ЗВО вернулись из Дагестана

Иван Линдеманн
06:40 13.07.2020
В составе колонны свыше 130 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники совершили марш протяженностью 1800 километров.
Помогавшие в борьбе с коронавирусом военнослужащие ЗВО вернулись из Дагестана
© Фото: Минобороны России

В Подмосковье из Дагестана вернулись военнослужащие полевого госпиталя танковой армии Западного военного округа. Они оказывали помощь республике в борьбе с коронавирусом.

«В составе колонны свыше 130 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники совершили марш протяженностью 1800 километров», - говорится в сообщении ЗВО.

После выполнения задач военнослужащих встретил командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, который выразил благодарность специалистам за оказанную местному населению помощь.

Военнослужащие ЗВО находились в дагестанских городах Ботлих и Буйнакск более месяца. Они работали в двух отделениях полевых госпиталей: инфекционном и госпитальном.

Через стационар госпиталей прошли более 200 пациентов, который были полностью выписаны после выздоровления. А выездные бригады военных медиков проконсультировали и оказали помощь около 1,5 тысячи жителей, которые проживают в труднодоступных районах города.

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