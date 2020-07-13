Офицеры ЦВО сдали зачеты на новых танках Т-72Б3М: видео
Всего к учениям привлекалось более 500 военнослужащих и свыше 70 единиц военной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Офицерские экипажи танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели контрольные занятия среди экипажей на модернизированных танках Т-72Б3М. Впервые в текущем году в должности наводчика выступал офицер-танкист, управляющий экипажем.
В ходе однодневных учений офицеры-танкисты ЦВО, от командира взвода до командира полка, провели контрольные стрельбы в составе модернизированных танков Т-72Б3М, уничтожив разнородные наземные цели.
Также танковые экипажи отработали противодействие беспилотным летательным аппаратам и уничтожение статичных и мобильных целей, выполнив стрельбу штатным 125-мм снарядами.