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Спецназ ВДВ из Кубинки победил на Всеармейском этапе конкурса «Полярная звезда»: видео

Ян Брацкий
06:33 13.07.2020
Участники, показавшие лучшие результаты, вошли в сборную команду ВДВ и представят Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса в рамках «АрМИ-2020», который пройдет в августе текущего года в Республике Беларусь.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) из подмосковной Кубинки одержали победу во Всеармейском этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения ВДВ «Полярная звезда», который проходил в период с первого по 11 июля на полигоне Раевский под Новороссийском.

Почетные второе и третье места завоевали представители гвардейских воздушно-десантных соединений из Иваново и Тулы соответственно.

В ходе десятидневного конкурса участники прошли шесть этапов: проверка готовности личного состава групп СпН к выполнению учебно-боевых задач, вывод группы СпН парашютным способом с дальнейшим выходом в район выполнения задач, движение по азимуту с преодолением заминированного участка местности, стрельба со всего штатного вооружения в составе группы ночью, стрельба в составе группы днем и отход после выполнения задачи с последующей эвакуацией группы на вертолетах. 
  
При прохождении этапов военнослужащим было необходимо отработать на время 28 сложнейших упражнений и нормативов на тактическую, специальную, разведывательную, огневую, медицинскую и инженерную грамотность. 
  
В числе выполненных мероприятий упражнения и нормативы под названием «Объект», «Налет», «Штурм здания», «В засаде», «Снайпер 1», «Связь с центром», «Минер под прикрытием», «Прыжок с парашютом на точность приземления в составе группы СпН», «Марш-бросок на пять километров с преодолением полосы препятствий» и «Ведение рукопашной схватки».

Подводя итоги, главный судья конкурса полковник Вячеслав Николахин отметил высокую профессиональную подготовку участников и выразил уверенность в том, что команда спецназа Воздушно-десантных войск достойно представит нашу страну на Международном этапе конкурса.

Всеармейский конкурс по полевой выучке «Полярная звезда» проводился среди 100 наиболее подготовленных разведчиков подразделений специального назначения ВДВ и проходил в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020». 
 

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