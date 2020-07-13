Спецназ ВДВ из Кубинки победил на Всеармейском этапе конкурса «Полярная звезда»: видео

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) из подмосковной Кубинки одержали победу во Всеармейском этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения ВДВ «Полярная звезда», который проходил в период с первого по 11 июля на полигоне Раевский под Новороссийском.

Почетные второе и третье места завоевали представители гвардейских воздушно-десантных соединений из Иваново и Тулы соответственно.

В ходе десятидневного конкурса участники прошли шесть этапов: проверка готовности личного состава групп СпН к выполнению учебно-боевых задач, вывод группы СпН парашютным способом с дальнейшим выходом в район выполнения задач, движение по азимуту с преодолением заминированного участка местности, стрельба со всего штатного вооружения в составе группы ночью, стрельба в составе группы днем и отход после выполнения задачи с последующей эвакуацией группы на вертолетах.



При прохождении этапов военнослужащим было необходимо отработать на время 28 сложнейших упражнений и нормативов на тактическую, специальную, разведывательную, огневую, медицинскую и инженерную грамотность.



В числе выполненных мероприятий упражнения и нормативы под названием «Объект», «Налет», «Штурм здания», «В засаде», «Снайпер 1», «Связь с центром», «Минер под прикрытием», «Прыжок с парашютом на точность приземления в составе группы СпН», «Марш-бросок на пять километров с преодолением полосы препятствий» и «Ведение рукопашной схватки».

Подводя итоги, главный судья конкурса полковник Вячеслав Николахин отметил высокую профессиональную подготовку участников и выразил уверенность в том, что команда спецназа Воздушно-десантных войск достойно представит нашу страну на Международном этапе конкурса.

Всеармейский конкурс по полевой выучке «Полярная звезда» проводился среди 100 наиболее подготовленных разведчиков подразделений специального назначения ВДВ и проходил в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

