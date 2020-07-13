Авиация ВМФ РФ прибыла для участия в Главном военно-морском параде: видео

В рамках подготовки к участию в Главном военно-морском параде на оперативные аэродромы Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибывают самолеты и вертолеты морской авиации.

Экипажи приступают к тренировкам. Всего в мероприятиях будет задействовано более 40 воздушных судов Морской авиации Военно-Морского Флота России.

На аэродроме Громово состоялась первая тактическая летучка под руководством начальника морской авиации ВМФ героя Российской Федерации генерал-майора Игоря Кожина. На совещании был подробно доведен замысел действий, особенности метеорологических условий и поставлены задачи летному составу.

«Безусловно, будет отрабатываться красота строя. Разные самолеты пролетают в красивом строю, а с учетом того, что самолеты и вертолеты летают с разной скоростью - будет отрабатываться ситуация, при которой более скоростные воздушные суда будут догонять менее скоростные. Наша задача – выстроить их в определенный порядок с необходимым временным интервалом. Это сложная задача, но она нам по силам», - заявил Кожин.

Самолеты и вертолеты, участвующие в параде, находятся на четырех аэродромах. Перед началом тренировок специалисты наземных служб провели обслуживание техники. Экипажи уже детально изучили маршруты пролета на параде, метеорологические особенности региона, а также особые условия выполнения полетов в составе тактических групп.

Вначале, по маршрутам Главного военно-морского парада осуществляются одиночные полеты ведущими тактических групп, а затем будут проводиться тренировочные полеты в составе групп.

В этом году в полете парадной группы авиации примут участие такие самолеты как: Су-24, Су-27, Су-33, Су-30СМ, МиГ-29, Ту-142, Ил-78, А-50, Ил-38, Бе-12, Бе-200, а также вертолеты Ка-27М, Ка-29, Ка-31Р, Ми-8.