Боевое братство: кадры масштабных совместных учений ВС РФ и Абхазии

В Абхазии состоялась активная фаза совместных учений военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и ВС республики. В начале недели разнородные подразделения вооруженных сил России и Абхазии были подняты по тревоге и lнаправлены на полигоны для выполнения совместных учебных задач.

Учения проводились на территории полигонов Нагвалоу и Цабал при взаимодействии с министерствами и ведомствами республики. В ходе тренировки батальонные тактические группы отработали огневые задачи под прикрытием армейской авиации.

Также активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами, отработали оборонительные и наступательные действия.

На завершающем этапе маневров военнослужащие с использованием современной техники и вооружения уничтожили более тысячи наземных и воздушных целей, имитирующих пехоту и авиацию условного противника.

В тактических учениях приняли участие более двух тысяч военнослужащих, при этом было задействовано свыше 300 единиц различной техники. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», гаубицы Д-30, РСЗО «Град», минометные установки «Сани», машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.