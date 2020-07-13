На форуме «Армия-2020» обсудят роль военной полиции ВС РФ

Совершенствование служебной деятельности военной полиции Вооруженных Сил РФ при выявлении и предупреждении правонарушений, обеспечении правопорядка, воинской дисциплины, противодействия преступности станет предметом научных дискуссий с представителями силовых министерств и ведомств на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В научно-деловую программу Форума будет включен круглый стол, посвященный этой тематике. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы ведомственного процессуального контроля, возникающие при осуществлении полномочий органа дознания в войсках, а также основные направления совершенствования служебной деятельности, особенности взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти, правоохранительными органами. Кроме того, будет затронута тема перспективных направлений дальнейшего развития военной полиции.

Специалисты обменяются опытом и выработают единые взвешенные подходы, которые будут способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах.

Предполагается, что в работе круглого стола примут участие заместитель главы Минобороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, представители органов военного управления, МВД России, Главной военной прокуратуры, Главного военного следственного управления Следственного комитета России, региональных управлений военной полиции (по дознанию) и ведущих образовательных организаций.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет в период с 23 по 29 августа текущего года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет на один день расширена его научно-деловая программа. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение шести дней с 23 по 28 августа на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.