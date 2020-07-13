Огонь из «Стрелы» и форсирование озера: кадры военных учений в Мурманской области

В Мурманской области прошли военные учения с участием мотострелков и морской пехоты, в рамках которых военнослужащие на боевых машинах МТЛБ и «Витязь» форсировали водяную преграду - озеро Сантаярви. Перед началом маневров все стыки и отверстия техники были тщательным образом загерметизированы, чтобы не допустить попадания воды внутрь.

«На днище машины тоже плотные резинки, они затягиваются, закручиваются и все - вода не поступает», - объяснил «Звезде» заместитель командира взвода ОМСБр Северного флота Денис Трусов.

Затем морская пехота на бронетехнике вплавь пошла в наступление на условный вражеский взвод. Сперва штурмом было взято побережье, а после - захвачен плацдарм. Задание было выполнено под прикрытием непрекращающегося огня.

Артиллерия стреляла с закрытых огневых позиций. В ход шли ПТУР - противотанковые управляемые ракеты. «Враг» пытался контратаковать с неба, но потерпел поражение.

Свою цель не упустил ракетный комплекс «Стрела». Удары нанесла и огненная «Тунгуска». Устоять против такой силы и мощи было невозможно, и, спустя четверть часа, «противник» был повержен.