Военнослужащим по призыву в России продлили ежемесячные выплаты

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, будут получать каждый месяц денежные выплаты в размере двух тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.

С 2012 года солдатам-срочникам выплачивалось денежное довольствие, но в качестве эксперимента. Чтобы их производить, президент РФ Владимир Путин дважды в год подписывал указ «О проведении в Вооруженных силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», где оговаривались размеры окладов.

«Правительство Российской Федерации постановляет установить размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, - 2 000 рублей», - говорится в документе.

При этом призывники, проходящие службу в Росгвардии, Федеральной службе безопасности РФ и органах государственной охраны, будут получать 2 086 рублей.

Предусмотрен ряд дополнительных выплат для военнослужащих за особые условия службы, в частности, надбавки полагаются за водолазные работы и прыжки с парашютом, а также работу с взрывоопасными предметами и участие в тушении пожаров. Небольшие бонусы положены и тем призывникам, которые работают с гостайной.