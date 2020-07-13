Всеармейский этап конкурса «Аварийный район - 2020» стартовал в Подмосковье
Всеармейский этап профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район» стартовал в Московской области.
В состязаниях участвуют сборные команды Тихоокеанского и Северного флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ, а также служба пожарной безопасности МО РФ.
Победители соревнований представят Вооруженные силы России на АрМИ-2020 в августе.
Конкурс проводится в три этапа: специальная полоса, эстафета и победный рывок. В ходе трех этапов состязания участники будут тушить пожары, преодолеют препятствия огненно-штурмовой полосы, а также пройдут через ров с водой, оборудуют проходы в завалах, будут управлять автомобилями на территории со сложными условиями для передвижения.