Стрельба и экстремальное вождение: зрелищные кадры конкурса «Страж порядка» в Подмосковье

В подмосковном поселке Калининец на территории 100 полка Таманской дивизии прошел один из самых зрелищных этапов конкурса «Страж порядка» – «Патрульный наряд».

Команды состязались в выполнении нормативов по РХБЗ, огневой подготовке – снаряжении магазина патронами и сборке автомата, медицинской подготовке – наложении кровоостанавливающего жгута и метании гранаты на точность.

Также команды выполнили стрельбу из страйкбольных приводов по ростовым мишеням, элементы экстремального вождения на патрульных автомобилях, действия по посадке в автомобиль и высадке из него в условиях боя с нарушителем, а также задержание нарушителя.

Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» проходит с 11 по 18 июля. В нем принимают участие восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру города Москвы.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе.