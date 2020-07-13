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«Вышли на финишную прямую»: доброволец после введения второго компонента вакцины от COVID-19

Андрей Аркадьев
15:59 13.07.2020
Участник эксперимента признался, что чувствует себя хорошо после вакцинации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военный врач Станислав, ставший одним из 20 добровольцев, которые сегодня получили второй компонент вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко, поделился своими ощущениями со «Звездой».

«Сегодня нам был введен второй компонент вакцины. Все прошло благополучно, быстро, без осложнений. Чувствую себя хорошо, вышли на финишную прямую. Через неделю домой. Ура!» - сказал Станислав.

Второй компонент вакцины испытуемым ввели спустя три недели после первой вакцинации. Испытания вакцины проводят совместно Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. «Бустерная» схема вакцинации – двукратное введение одного и того же гена на разных носителях – закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия.

Добровольцы должны будут посетить госпиталь на 42-й день после первой вакцинации, чтобы пройти итоговый медосмотр и диагностику, а также оформить нужные документы.

Первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня: девяти из них ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй.

Все участники эксперимента чувствуют себя хорошо, находятся под постоянным наблюдением медиков, жалоб ни у кого нет.

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