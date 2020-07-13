ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ завершило благоустройство детских площадок в военных городках

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России завершена активная фаза по установке детских площадок в военных городках на территории страны в 2020 году.

Всего с апреля текущего года по настоящее время в ходе благоустройства завершен монтаж детских площадок с установкой игрового оборудования в десяти военных городках, расположенных в Республике Карелия, Чеченской Республике, Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, Московской, Новгородской, Калужской областях. В ходе строительства закуплено материалов и оборудования на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Выполнение работ производилось с учетом климатических зон расположения площадок и в строгом соответствии с требованиями ГОСТа по данным видам работ. Площадки оснащены травмобезопасным покрытием из каучуковой крошки, а все малые архитектурные формы выполнены из качественных и безопасных материалов.

Вновь построенные детские площадки имеют свой неповторимый стиль, например, площадка, расположенная в поселке Власиха Московской области, в честь 75-летия победы в ВОВ оформлена в военной тематике с использованием символики фронтовых лет.

Кроме того, работниками ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России весной и летом 2020 года отремонтировано и восстановлено свыше 600 действующих игровых площадок для 60 тысяч детей, проживающих в обслуживаемых военных городках на всей территории страны.

«Строительство и ремонт детских площадок - это лишь один из элементов работы по повышению качества жизни военнослужащих и членов их семей, проживающих в военных городках. Учреждением проводится работа по благоустройству придомовых территорий, строительству стоянок автотранспорта», - заявил начальник ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации Александр Жданов.

Всего за период своей работы (с апреля 2017 года) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России установлено 37 детских площадок в 34 военных городках, расположенных на всей территории страны, от Тихого океана до Белого моря.

В 2021 году силами ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России запланированы работы по установке восьми детских площадок в восьми военных городках.