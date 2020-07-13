«Настал долгожданный момент»: доброволец о введении второго компонента вакцины от коронавируса

Военнослужащий-контрактник Станислав, на котором испытали отечественную вакцину от коронавируса, рассказал «Звезде» о своем самочувствии.

«Самочувствие отличное, настроение хорошее. Настал долгожданный момент, к которому шли почти полтора месяца. Буквально неделя осталась, и все - приеду домой, увижусь с родными и близкими», - поделился он.

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Сегодня, спустя три недели после первой вакцинации, 20 добровольцам из второй группы ввели второй компонент препарата. Бустерная схема вакцинации - двукратное введение одного и того же гена на разных носителях - закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия.

Первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня: девяти из них ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй.

Состояние участников эксперимента хорошее, жалоб не поступало.