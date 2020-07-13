«Все нормально будет»: доброволец поделилась ожиданиями перед вакцинацией от коронавируса

Доброволец Наталья, курсант военно-медицинской академии имени С.М.Кирова рассказала, что не боится введения второго компонента вакцины от COVID-19.

«Все прекрасно, самочувствие отличное. Как в прошлый раз не боялись, так и сейчас. Но сейчас еще больше уверенности, что все нормально будет. Ждем, когда уже поедем учиться дальше», - сказала она.

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня: девяти из них ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй.

Двадцать третьего июня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Они получают препарат в бустерном варианте. Сегодня, 13 июля, спустя три недели им ввели второй компонент вакцины. Самочувствие участников эксперимента после вакцинации хорошее, они находятся под непрерывным наблюдением медиков.