МО РФ: 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса

Двадцати участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко, введен второй компонент вакцины от коронавируса CoViD-19, испытания которой проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Вакцинация прошла в соответствии с планом клинических испытаний и протоколом исследования. Самочувствие добровольцев после вакцинации хорошее, они находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.

Второй компонент вакцины введен добровольцам на двадцать первые сутки после вакцинации первым компонентом.«Бустерная» схема вакцинации – двукратное введениеодного и того же гена на разных носителях – закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия.

Первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, заканчивает свое участие в клинических исследованиях через два дня. На данный момент, состояние их здоровья хорошее. Полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

В Минобороны России испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков ее применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.

На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.

Эффективность и специфичность выработки иммунного ответа будут окончательно оценены по результатам анализов. Имеющиеся на сегодняшний день данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19.