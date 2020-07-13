Зенитчики ЮВО одержали победу во всеармейском конкурсе «Чистое небо - 2020»

Зенитчики Южного военного округа стали победителями в общекомандном зачете на всеармейском конкурсе «Чистое небо», сообщает пресс-служба ЮВО. Второе место завоевала команда Западного военного округа, третье место у зенитчиков Центрального военного округа.

На полигоне Ейский в Краснодарском крае в течение недели соревновались военнослужащие отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А.

Зенитчики выполняли боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса по скоростной воздушной цели с места и в движении, навстречу, вдогон, а также по внезапно появляющемуся ударному вертолету.

Мишени типа «вертолет» были установлены на дальности около 1,2 тысячи метров. Высота подъема мишеней - 10-15 метров. Максимальное время на стрельбу определялось временем показа мишеней - около 50 секунд.

За время проведения соревнований военнослужащие израсходовали более пяти тысяч боеприпасов, в том числе около 100 зенитных управляемых ракет и свыше 30 скоростных имитаторов воздушных целей.

Также свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «брод», «холм», «противотанковый ров с проходом», «косогор», «песчаный участок», «змейка», «габаритная восьмерка», «прямоугольный проход» и «S-образное препятствие», продемонстрировали водители бронетранспортеров.

Протяженность маршрутов на специально подготовленной трассе на участке морского побережья полигона составила более 14 километров.

Всего в соревнованиях участвовало более 200 военнослужащих в составе восьми команд от военных округов, в том числе береговых войск Северного флота, а также Воздушно-десантных войск, Военной академии войсковой ПВО Вооруженных сил РФ им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

БТР-80 - бронетранспортер, предназначенный для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

Был создан в начале 1980-х годов как дальнейшее развитие бронетранспортера БТР-70 с учетом выявленных в афганской войне недостатков последнего и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году и до сих пор производится.

Последние модификации БТР-80, оснащенные усиленным вооружением, многими специалистами классифицируются как колесные боевые машины пехоты. Вооружение БТР-80 составляет спаренная установка 14,5-мм пулемета КПВТ (боекомплект - 500 патронов) и 7,62-мм ПКТ (боекомплект - 2 000 патронов).

«Игла» - российский и советский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Был принят на вооружение в 1981 году.

Радиус действия - до 6 000 метров. Скорость целей - до 400 метров в секунду на встречных и 320 метров в секунду на догонных курсах.

ПЗРК «Игла-С» обладает увеличенной массой боевой части, способен уничтожать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Принят на вооружение в 2002 году.