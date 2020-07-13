Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу поблагодарил Минобороны Сербии за участие в Параде Победы

Андрей Аркадьев
12:56 13.07.2020
Российский министр также пожелал своему сербскому коллеге здоровья и благополучия.
Шойгу поблагодарил Минобороны Сербии за участие в Параде Победы
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо главе военного ведомства Сербии Александру Вулину со словами благодарности за направление сербских военных на Парад Победы, который состоялся на Красной площади 24 июня.

Президент Сербии вместе с делегацией, представляющей его страну, присутствовал на торжественном смотре. По Красной площади в тот день прошли 75 сербских гвардейцев, сообщает Министерство обороны Сербии.

«Почитая бессмертный подвиг отцов и дедов, в едином строю, плечом к плечу, как и 75 лет назад, прошли представители стран-победителей фашизма, которые показали преемственность поколений, близкую связь братских народов, которые внесли большой вклад в общую Победу», - приводит Минобороны Сербии обращение Шойгу.

Российский министр также пожелал своему сербскому коллеге здоровья и благополучия и отметил его личное присутствие.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году запланирована на 26 июля, в День Военно-морского флота России. В этот же день в Санкт-Петербурге пройдет Главный военно-морской парад.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.07.2020, 09:46
Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом в России
Дата13.07.2020, 12:56
Шойгу поблагодарил Минобороны Сербии за участие в Параде Победы
Дата12.07.2020, 07:22
Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Дата12.07.2020, 16:20
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:23 В стране и мире
Врач рассказал о трех вариантах, когда человек не заболеет коронавирусом
07:30 В стране и мире
В Роспотребнадзоре назвали насекомых-кровопийц пострашнее комаров
07:04 В стране и мире
Ученый назвал самые уязвимые перед таянием мерзлоты регионы РФ
06:11 В стране и мире
В США умер 27-летний внук Элвиса Пресли
05:20 В стране и мире
Видео
Тактика выжженной земли: боевики разорили десятки фермерских хозяйств в Сирии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди
Сохранить надолго: диетолог назвала продукты, не портящиеся при заморозке
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
Видео
Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова
Видео
«Дождевой» полет: в летящем в Сочи самолете протек потолок
«Необратимые нарушения коры головного мозга»: сын Алибасова рассказал о диагнозе отца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.