Шойгу поблагодарил Минобороны Сербии за участие в Параде Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо главе военного ведомства Сербии Александру Вулину со словами благодарности за направление сербских военных на Парад Победы, который состоялся на Красной площади 24 июня.

Президент Сербии вместе с делегацией, представляющей его страну, присутствовал на торжественном смотре. По Красной площади в тот день прошли 75 сербских гвардейцев, сообщает Министерство обороны Сербии.

«Почитая бессмертный подвиг отцов и дедов, в едином строю, плечом к плечу, как и 75 лет назад, прошли представители стран-победителей фашизма, которые показали преемственность поколений, близкую связь братских народов, которые внесли большой вклад в общую Победу», - приводит Минобороны Сербии обращение Шойгу.

Российский министр также пожелал своему сербскому коллеге здоровья и благополучия и отметил его личное присутствие.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году запланирована на 26 июля, в День Военно-морского флота России. В этот же день в Санкт-Петербурге пройдет Главный военно-морской парад.