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Стратегическая задача: военные РФ проложили 50 километров трубопровода для обеспечения Симферополя водой

Ян Брацкий
05:00 13.07.2020
К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники. Трубопровод соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.

В настоящее время личный состав трубопроводных батальонов продолжает выполнять задачи по прокладке трубопровода. Для подачи по нему воды будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими установками.

«Согласно указаниям вышестоящего штаба, трубопроводный батальон совершил марш из пункта постоянной дислокации в Республику Крым. Задача батальона – развернуть полевой магистральный трубопровод для обеспечения водой жителей города Симферополь», - заявил заместитель командира трубопроводного батальона по тылу Дмитрий Чекунов.

По просьбе руководства Республики Крым, Министерство обороны Российской Федерации свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Первые подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов и эшелоны с необходимым оборудованием и материалами прибыли в Симферополь 11 июня. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Первый эшелон с военными встречал лично глава Крыма Сергей Аксенов, который подчеркнул, что данный процесс является знаковым событием. В своем обращении Аксенов подчеркнул, что не сомневается в итоговом успехе и в том, что Симферополь будет обеспечен чистой водой в кратчайшие сроки. 

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