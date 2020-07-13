Опубликованы кадры десантирования летчиков дальней авиации в Амурской области

Летчики, штурманы и авиационные спасатели выполнили прыжки с парашютом на учениях в Амурской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Авиационные спасатели оказали помощь экипажу воздушного судна, «потерпевшего бедствие». Специалисты с воздуха обнаружили место бедствия и эвакуировали пострадавших на вертолете Ми-8АМТШ.

Прыжки выполнялись с высот от 800 до 3 000 метров при температуре ниже 20 градусов. Использовались парашюты «Арбалет-2», Д1-5У и «Мальва-24».

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.