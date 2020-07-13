Невидимый враг: как в российских ВС справляются с пандемией COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции поставила новые задачи перед вооруженными силами Российской Федерации. На передний край обороны вышла военная медицина.

О работе в новых, непростых реалиях, и о том, как удалось не допустить распространения опасной болезни среди военнослужащих, в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.

«Эпидемиологическая ситуация в Вооруженных Силах находится под полным контролем. С первых дней вопросам обеспечения безопасности здоровья военнослужащих и членов их семей уделяется повышенное внимание. Все необходимые решения и действенные меры оперативного реагирования, без преувеличения, принимаются в режиме реального времени», - заявил Тришкин.

Вопросами предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих занимаются члены оперативного штаба, который был создан под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

«В этой работе в круглосуточном режиме, без перерывов на выходные и праздники, задействованы все структуры и должностные лица военного ведомства. Она - важнейшая часть всей повседневной деятельности Вооруженных Сил. Благодаря такому алгоритму работы, с середины мая отмечается стабильное ежедневное снижение количества выявленных инфицированных. В соединениях, воинских частях, военных образовательных организациях вспышек заболеваемости не допущено», - отметил начальник Главного военно-медицинского управления.

Целый комплекс специально разработанных мероприятий позволил обеспечить безопасность личного состава, добавил он. Большинство мер были разработаны оперативно и реализуются до сих пор.

«С марта во всех соединениях, воинских частях и организациях вводился режим обсервации. Ограничивались увольнения, отпуска, посещение военнослужащих. По состоянию на сегодняшний день принятые ранее ограничительные меры сохранены лишь в отдельных регионах России. То есть мероприятия по предупреждению распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции соответствуют эпидемиологической ситуации в стране», - считает Дмитрий Тришкин.

С его слов, в сжатые сроки была организована и в настоящее время продолжается работа по тестированию, для чего задействованы 32 лаборатории ПЦР, развернутые в кратчайшие сроки. Выполнено более 230 тысяч исследований.

«Сегодня ежедневно проводится дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений. На территории воинских частей и организаций выставлено более 5,5 тысячи постов бесконтактной термометрии личного состава. Для изоляции и медицинского наблюдения за контактными лицами в военных округах и на Северном флоте, в войсковом звене и на базе военных госпиталей, создано 136 обсервационных центров», - добавил собеседник «Красной звезды».

Не остались без внимания российские регионы, остро нуждающиеся в помощи военных медиков и специалистов войск РХБЗ.

«В целях оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в 136 военных госпиталях Минобороны России было развернуто более 11 тысяч койко­-мест. К работе привлекались 18,5 тысячи военных медработников.

Если говорить об участии в лечении пациентов с COVID­-19 из числа гражданского населения, то отмечу, что во исполнение распоряжения правительства РФ были выделены места в военных госпиталях, расположенных в 12 субъектах Российской Федерации», - напомнил Тришкин.

Такие отделения были развернуты в Санкт-Петербурге, Пушкине, Североморске, Мурманске, Наро­-Фоминске, Воронеже, Краснодаре, Новочеркасске, Моздоке, Екатеринбурге, Саратове, Чите, Хабаровске. Все эти подразделения были укомплектованы необходимым медицинским персоналом, обеспечены средствами индивидуальной защиты и требуемым запасом лекарственных препаратов.

«Отдельной задачей стало формирование семи мобильных многопрофильных госпиталей. По решению президента России Владимира Путина свыше 100 российских военных медиков были направлены на помощь итальянскому и сербскому народам в наиболее трудный период эпидемии, разразившейся в этих странах. Работавшие в Сербии и Италии российские специалисты провели осмотр и приняли участие в лечении более тысячи пациентов. Действуя на самых опасных направлениях, находясь в непростой эпидемиологической обстановке, наши медики оказали действенную помощь и сами сумели избежать инфицирования», - уверен Дмитрий Тришкин.

Также стоит отметить подготовку и проведение военного парада в ознаменование 75-ления победы в Великой Отечественной войне. Обеспечить безопасность участников торжеств в условиях пандемии опасного заболевания удалось благодаря профессионализму и усилиям военной медицины, отметил Тришкин.

Работая в круглосуточном режиме, врачи и другой медперсонал обеспечили не только сохранность здоровья и безопасность участников торжеств, но и представителей иностранных делегаций. Что самое важное, удалось не допустить заболевания главных гостей праздника - ветеранов Великой Отечественной войны.