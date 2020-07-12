Жители освобожденного от боевиков поселка Эль-Эс в Сирии получили тонну хлеба от военных РФ

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) раздали гуманитарную помощь в виде 250 продуктовых наборов и тонны хлеба жителям поселка Эль-Эс в провинции Алеппо. Данный населенный пункт был недавно освобожден от боевиков.

«Сегодня мы проводим гуманитарную акцию по оказанию помощи малоимущим семьям в населенном пункте Эль-Эс провинции Алеппо. Такого рода работу планируем проводить и в других населенных пунктах провинции, не так давно освобожденных от незаконных вооруженных формирований», - сообщил журналистам представитель ЦПВС Максим Солоха.

Населенный пункт Эль-Эс, расположенный примерно в 30 километрах от Алеппо, был освобожден от боевиков всего несколько месяцев назад. За освобождение поселка местные власти благодарят российскую армию.

«Спасибо российской армии за то, что помогли нашему поселку освободиться от бандитов. За то что проливали кровь вместе с нашими военными», - рассказал заместитель главы поселка Мухаммед аль-Али.

В поселке большинство жителей занимались сельским хозяйством, однако с приходом незаконных вооруженных формирований все сельхозработы были остановлены и сейчас люди, оставшиеся без средств к существованию и пропитания, нуждаются в гуманитарной помощи.

Всего военные провели более 2,4 тысячи гуманитарных акции и раздали гражданам Сирии более 4 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.