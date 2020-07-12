Предупредили с воздуха: реактивная артиллерия ЗВО подавила условную атаку противника

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отразили наступление условного противника.

Для подавления стремительно развивающейся атаки батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», «Ураган» совершили марш в район развертывания техники. Прибыв на позиции, боевые машины были подготовлены к стрельбе, после чего началось наведение реактивных систем по полученным целеуказаниям.

С помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» была совершена разведка с воздуха и обнаружение идущей боевой колонны условного противника. Из района развертывания был открыт залповый огонь по живой силе и бронированной технике условного противника. Своевременное обнаружение позволило подавить условную атаку войск, не дав им прибыть в район развертывания для подготовки наступательной операции.

В учении реактивной артиллерии гвардейской танковой армии ЗВО приняло участие более 500 военнослужащих, а также свыше 250 единиц вооружений и военной техники. Во время учения военнослужащими были отработаны навыки по подготовке, наведению РСЗО и оперативному уничтожению условного противника.