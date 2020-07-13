Без права на ошибку: как военные медики обеспечили безопасность проведения парада Победы в условиях COVID-19

Проведение военного парада на Красной площади, приуроченного к 75-летию разгрома фашизма, стало знаковым событием уходящего года для всей страны. Традиционные торжества пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая до неузнаваемости изменила жизнь во всем мире.

О подготовке к параду, о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.

«При подготовке и проведении военных парадов были приняты самые беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры. Вкупе с грамотными организационными решениями, в разработке и принятии которых особую личную роль сыграл командующий парадом Победы – главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, удалось провести назначенные мероприятия успешно, не допустить заболевания военнослужащих», - отметил Тришкин.

Необходимые профилактические меры применялись с момента начала первых тренировок, при проведении самого парада, и завершились убытием личного состава к местам постоянной дислокации.

«К участию в параде Победы в Москве привлекались 36 парадных расчетов общей численностью свыше 15 тысяч человек, в том числе 13 расчетов иностранных государств. Российские военнослужащие проходили обсервацию и тестирование в пунктах постоянной дислокации. Для военнослужащих, прибывающих из­-за границы, а также для зарубежных гостей, медицинский осмотр и лабораторное обследование проводились в аэропортах прибытия», - рассказал начальник Главного военно-медицинского управления.

Ежедневно все участники парада проходили медосмотр и термометрию. Подразделения войск РХБЗ организовали тщательную дезинфекцию транспортных средств, задействованных в перевозках личного состава, помещений для проживания участников тождественных мероприятий и мест проведения тренировок.

«За каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, был закреплен наш медперсонал. Это было необходимо для наблюдения, измерений температуры тела, а также проведения экспресс тестирования – три раза в неделю. Естественно, что в течение всего периода военнослужащие и сопровождавшие их лица были обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, кожными антисептиками», - заверил собеседник «Красной звезды».

Принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий. По завершении парада Победы все они вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации, прошли двухнедельную обсервацию и лабораторное обследование.

«Благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID­-19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией», - заключил Дмитрий Тришкин.

Полученный опыт непременно будет использован при подготовке и проведении предстоящего 26 июля Главного военно­-морского парада, добавил он.

«В отношении личного состава, участвующего в параде, организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводятся медицинские осмотры с термометрией каждого военнослужащего. Спланировано периодическое лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID-­19», - отметил Тришкин.

Все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были предварительно обследованы и направлены в море на двухнедельную обсервацию. Медицинские специалисты продумали вопросы обеспечения безопасности здоровья почетных гостей – ветеранов Великой Отечественной войны, а также представителей СМИ, участвующих в освещении праздничных мероприятий.

«В медицинском обеспечении тренировок и непосредственно проведения Главного военно-морского парада задействованы более трехсот специалистов ­медиков. У нас нет сомнений, что торжественные мероприятия 26 июля пройдут организованно, слаженно и, что немаловажно в нынешних условиях, максимально безопасно с точки зрения обеспечения охраны здоровья всех участников предстоящего праздника», - гарантировал начальник Главного военно-медицинского управления.

В завершении беседы, Дмитрий Тришкин еще раз выразил благодарность военным врачам и другим специалистам, которые смогли обеспечить проведение тождественного парада и не допустили распространения опасного инфекционного заболевания среди его участников.