«Битва за оружие Великой победы»: музей открылся на месте величайшего танкового сражения под Прохоровкой

В Белгородской области на месте танкового сражения под Прохоровкой открыли музей «Битва за оружие Великой победы», который посвящен подвигу тружеников тыла. В коллекции музея собраны более двух тысяч экспонатов, таких как личные вещи и награды ученых и конструкторов. Кроме того, для посетителей будут работать интерактивные залы, которые воссоздают события военных лет.

Также в честь 77-летия легендарного сражения в музее-заповеднике «Прохоровское поле» прошли памятные мероприятия. Для собравшихся в этот день ветеранов сыграл Центральный военный оркестр Министерства обороны, а в небо над Прохоровкой поднялись «Русские витязи», продемонстрировав фигуры высшего пилотажа.

Поле под Прохоровкой навсегда вошло в историю - 12 июля 1943 года здесь 800 советских танков почти лоб в лоб столкнулись с 400 немецкими машинами. Советские танкисты в тот день понесли огромные потери, но выстояли и не дали немцам пройти к Курску.