Во Владикавказе открыли обновленный мемориал «Барбашово поле»
В Северной Осетии открыли обновленный мемориал «Барбашово поле».
В торжественном мероприятии, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел.
В рамках осуществляемой в республике патриотической работы на мемориальном комплексе «Барбашово поле» реализован проект «Великая Победа в лицах», увековечивающий памяти уроженцев республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Новая экспозиция представляет собой фотогалерею, насчитывающую 72 баннера, на каждом из которых нанесено около 100 портретов участников Великой Отечественной войны. Завершает выставку зрительная площадка на 180 посадочных мест с широкоформатным экраном и информационным интерактивным терминалом. На нем идет постоянная трансляция «Бессмертного полка», а также художественных и документальных фильмов патриотической направленности. Об этом сообщается на официальном портале Республики Северная Осетия-Алания.
Участники мероприятия почтили память павших на полях сражений солдат минутой молчания, в их честь салютной группой был дан троекратный залп.
После официальной части делегация возложила цветы к памятнику Петра Барбашова. Завершилось событие торжественным маршем, в котором приняли участие рота почетного караула 58-й армии, расчеты 19-й мотострелковой дивизии, войск Росгвардии и МВД.