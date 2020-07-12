Во Владикавказе открыли обновленный мемориал «Барбашово поле»

В Северной Осетии открыли обновленный мемориал «Барбашово поле».

В торжественном мероприятии, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел.



В рамках осуществляемой в республике патриотической работы на мемориальном комплексе «Барбашово поле» реализован проект «Великая Победа в лицах», увековечивающий памяти уроженцев республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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Новая экспозиция представляет собой фотогалерею, насчитывающую 72 баннера, на каждом из которых нанесено около 100 портретов участников Великой Отечественной войны. Завершает выставку зрительная площадка на 180 посадочных мест с широкоформатным экраном и информационным интерактивным терминалом. На нем идет постоянная трансляция «Бессмертного полка», а также художественных и документальных фильмов патриотической направленности. Об этом сообщается на официальном портале Республики Северная Осетия-Алания.



Участники мероприятия почтили память павших на полях сражений солдат минутой молчания, в их честь салютной группой был дан троекратный залп.

После официальной части делегация возложила цветы к памятнику Петра Барбашова. Завершилось событие торжественным маршем, в котором приняли участие рота почетного караула 58-й армии, расчеты 19-й мотострелковой дивизии, войск Росгвардии и МВД.