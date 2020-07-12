В Севастополе проведут историческую реконструкцию боя за освобождение города

На Черноморском флоте в ходе военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ, будет показан новый исторический эпизод, отражающий события освобождения Севастополя 9 мая 1944 года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Артисты драматического театра флота им. Б. Лавренева и участники клубов любителей истории в военной форме периода Великой Отечественной войны продемонстрируют эпизод захвата с моря плавпричала с проведением боя за высадку десанта при огневой поддержке с воздуха, которую продемонстрирует пилот самолета Як-52 регионального отделения ДОСААФ России в г. Севастополе.

Кроме того, в этом году в сценарии праздника будет возобновлен показ эпизода «33 богатыря» в ходе которого зрители увидят выход из-под воды 33 водолазов в легководолазном снаряжении. Мероприятия празднования Дня ВМФ в Севастополе пройдут 26 июля.