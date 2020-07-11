Эвакуация Ми-8АМТШ и огонь из АК-74М: спецназ ВДВ уничтожил «боевиков» под Новороссийском

Военнослужащие подразделений специального назначения ВДВ РФ выполнили учебно-боевые задачи 5-го и 6-го этапов Всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда», проходящий в эти дни на полигоне Раевский под Новороссийском.

В ходе 5-го этапа конкурса военнослужащие спецназа ВДВ осуществили налет на лагерь условного незаконного вооруженного формирования и захватили автомобильную технику «противника». С начала отсчета времени спецназовцы скрытно подошли к лагерю условного противника и огнем из автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и «Печенег», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и снайперских винтовок СВДС поразили около 60 целей на дальности от 100 до 550 метров.

На 6-м этапе конкурса военнослужащие отработали отход после выполнения задачи на захваченном автомобиле и эвакуацию с назначенного места вертолетами Ми-8АМТШ. По легенде группа при движении на автомобиле «КамАЗ» условно подрывается на фугасе «противника» и вступает во внезапный бой с «боевиками».

После уничтожения условного неприятеля, военнослужащие осуществили отрыв к месту эвакуации, совершив марш-бросок на пять километров в полной экипировке. За 200 метров до финиша марш-броска разведчикам было необходимо преодолеть полосу препятствий, состоящую из динамической стены, наклонной лестницы, завала, стены с проломом, забора и рва.

В следующем, завершающем этапе Всеармейского конкурса среди военнослужащих будут проведены поединки по правилам армейского рукопашного боя. В схватках из шести команд-участниц примут участие по два военнослужащих в весовых категориях до и свыше 75 килограмм соответственно.

Всеармейский конкурс по полевой выучке «Полярная звезда» проводится среди 100 наиболее подготовленных разведчиков подразделений специального назначения ВДВ в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».