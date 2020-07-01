Силы Северного флота осуществляют контроль за учениями НАТО в Атлантическом океане

В северной части Атлантического океана и в Норвежском море силы и средства Северного флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за учениями объединенных военно-морских сил НАТО «Дайнэмик Монгус - 2020». Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учениях, в северной части Атлантического океана и Норвежском море», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в северной части Атлантического океана активная фаза учений проходит с 1 по 9 июля 2020 года. К учениям привлекаются корабли и авиационная техника семи стран НАТО: США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии и Франции.