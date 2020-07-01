В Пскове стартовал конкурс по полевой выучке «Десантный взвод»

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошло торжественное открытие конкурса по полевой выучке среди подразделений ВДВ «Десантный взвод», который проводится в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020.

В текущем году он посвящен 90-летию Воздушно-десантных войск, которое традиционно будет отмечаться 2 августа.

Десантников, представляющих все соединения и воинские части ВДВ РФ, поприветствовали заместитель командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-майор Анатолий Концевой, руководство Псковской дивизии, ветераны, представители духовенства. Участникам соревнований они пожелали бескомпромиссной борьбы и достойных результатов.

«Для Воздушно-десантных войск понятие "боевая готовность" - ежесекундное, ежеминутное, поэтому здесь все соединения, учебные заведения ВДВ, представлены сильнейшими составами. В честной борьбе будут проведены соревнования в установленном порядке», - заявил в ходе церемонии Анатолий Концевой.

Уже сегодня, 1 июля, после торжественного митинга десантники отправились на первое испытание - индивидуальный биатлон. Этот конкурс будет проходить на полигоне Завеличье.

В течение недели бойцам предстоят десантирование, индивидуальная гонка на боевых машинах, гонка преследования. Завершится соревнование эстафетой со стрельбой на огневых рубежах. После подведения итогов состязаний будет определена команда-победитель, которая представит Воздушно-десантные войска на международном этапе конкурса «Десантный взвод» в августе в Пскове.