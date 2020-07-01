Неравнодушие к судьбе страны: военнослужащие РФ активно принимают участие в голосовании по поправкам к Конституции

Российские военнослужащие активно голосуют по поправкам к Конституции РФ. Причем 90% представителей Вооруженных сил выразили свое отношение к изменениям в основной закон еще в первые дни, как только открылись участки.

Несколько часов назад в Севастополе проголосовал экспериментальный женский экипаж патрульного катера. Девушки пришли на участок всей командой. В предыдущие дни они были заняты в плановых учениях перед первым самостоятельным выходом в открытое море.

В Центральном военном округе, в регионах Поволжья, командование специально разделило личный состав на группы, для того чтобы избежать массового скопления на участках. Эта мера поможет защититься от коронавируса. Еще один барьер от инфекции - повсеместная обработка мест для голосования антибактериальными препаратами и контроль температуры у всех, кто входит в помещение.