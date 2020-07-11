Новые корабли прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде

Отряд из пяти малых ракетных кораблей и двух ракетных катеров Балтийского флота прибыл в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадт. Корабли и катера и ошвартовались у причалов Ленинградской военно-морской базы. В составе отряда - новейшие малые ракетные корабли «Серпухов», «Советск» и «Мытищи», которые являются носителями высокоточного ракетного оружия, - крылатых ракет «Калибр».

Техника и вооружение кораблей и катеров работают в штатном режиме. С 11 июля отряд приступит к тренировкам в Финском заливе, где экипажи будут отрабатывать движение в составе тактических групп на заданной скорости хода и установленной дистанции.

Перед выходом в район для проведения тренировок с командирами малых ракетных кораблей и ракетных катеров была проведена тактическая летучка, в ходе которой проверялись знания навигационных особенностей акваторий проведения Главного военно-морского парада, а также вопросы использования объектов навигационно-гидрографического оборудования в местах проведения

Несколькими днями ранее в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, прибыли малый ракетный корабль Каспийской флотилии проекта 21631 «Великий Устюг», корвет Балтийского флота проекта 20380 «Стойкий», отряд противодиверсионных катеров Северного флота в составе которого катера «Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Поморья», «Валерий Федянин», дизель-электрическая подводная Северного флота лодка проекта 677 «Санкт-Петербург», патрульный катер, десантный катер и противодиверсионные катера Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана» и «Юнармеец Татарстана».