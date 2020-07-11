Подготовка к празднику: 18 кораблей и катеров приняли участие в репетиции Главного военно-морского парада

Сегодня, 11 июля, состоялась вторая репетиция фрагмента Главного военно-морского парада, который пройдет 26 июля в городе на Неве. В акваторию Финского залива вышли 18 кораблей и катеров из состава парадного строя, сообщило Министерство обороны РФ.

«В тренировке, в частности, приняли участие новейшие малые ракетные корабли "Мытищи", "Советск", "Великий Устюг", а также противодиверсионные катера Каспийской флотилии "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана", противодиверсионные катера Северного флота "Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Поморья", "Валерий Федянин"; новейшие большие гидрографические катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский", минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа "Раптор"», - отмечается в сообщении ведомства.

Тренировка прошла под руководством командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова.

Экипажи успешно выполнили задачу, отработав элементы движения в составе тактических групп с заданной скоростью по утвержденному курсу, организацию связи.

В главном параде страны, посвященном дню ВМФ, помимо прочей техники примут участи суда Каспийской флотилии. Помимо простых кораблей частью парадного строя станут воздушные суда и субмарины.