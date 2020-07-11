Кинологический конкурс «Верный друг» стартовал в Подмосковье

Лучшие кинологи всех военных округов страны собрались в Подмосковье, где стартовал один из конкурсов АрМИ «Верный друг». Данный турнир станет отборочным к международным соревнованиям «АрМИ-2020».

На территории учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ соревнуются 15 мужских и женских команд. Им предстоит пройти полосу препятствий, огневой рубеж, задержать нарушителя и пробежать марафон.

Строгое жюри оценит быстроту и правильность выполнения заданий. А еще кинологи проведут мастер-классы по дрессировке собак и расскажут о характере и особенностях самых популярных пород.

Также перед стартом соревнований, на торжественной церемонии был открыт памятник Белке и Стрелке, которые совершили свой полет в космос 60 лет назад.