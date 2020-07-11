В Подмосковье состоялось торжественное открытие всеармейского этапа конкурса АрМИ-2020 «Страж порядка»

В подмосковном Калининце прошла торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса АрМИ-2020 «Страж порядка» и жеребьевка очередности выступления команд.

Для определения лучших собралось восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру города Москвы.

Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» пройдет с 11 по 18 июля в подмосковных поселках Алабино и Калининец, а сами соревнования пройдут в четыре этапа, в ходе которых полицейские будут состязаться в стрельбе, в скорости преодоления полосы препятствий, в нормативах по РХБЗ и огневой подготовке.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе.