Четыре шага до победы: лучшие командиры танковых и мотострелковых рот соревнуются в Подмосковье
На полигоне Головеньки в Подмосковье на базе Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа стартовал всеармейский конкурс по полевой выучке среди танковых и мотострелковых рот Сухопутных войск.
Соревнование включает в себя четыре этапа: огневую подготовку, вождение боевых машин, тактическую летучку и физическую подготовку. Победителей наградят кубками имени Героя России гвардии полковника Владимира Чабанова и Героя Советского Союза подполковника Зиновия Колобанова.
Всего в проведении конкурса задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО. В состязаниях принимают участие лучшие командиры рот от Западного, Южного, Восточного и Центрального военных округов.