В Рязани подвели итоги всеармейского конкурса «Авиадартс-2020»

На аэродроме Дягилево в Рязани прошла торжественная церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020», в ходе которой были подведены итоги соревнований в семи номинациях.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, администрация конкурса, судейский корпус, летный и инженерно-технический состав команд-участниц.



Призерам конкурса были вручены соответствующие медали, кубки и ценные призы.

«Победителями в истребительной авиации стали летчики из Забайкальского края на самолетах Су-30СМ, в бомбардировочной авиации - экипаж Су-34 из Хабаровского края, в штурмовой авиации – пара Су-25СМЗ из Краснодарского края, в дальней авиации – экипаж Ту-22МЗ из Калужской области, в военно-транспортной авиации – экипажи Ил-76 из Тверской области, в армейской авиации на боевых вертолетах – летчики на Ка-52 из Псковской области и в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах – экипажи Ми-8АМТШ из Краснодарского края», - говорится в сообщении Минобороны.

В рамках конкурса общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа, которая завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды во всех номинациях.



Переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» был вручен командующему объединением ВВС и ПВО южного военного округа генерал-майору Николаю Гостеву.

Всего в конкурсе приняли участие 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил.

Международный этап пройдет в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года в Рязанской области в рамках Армейских международных игр.