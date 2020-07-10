Конкурс по полевой выучке «Десантный взвод» завершился победой подразделения из Новороссийска

На полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области завершился Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод. В торжественной церемонии закрытия конкурса на территории Псковского гвардейского соединения ВДВ приняли участие более 300 лучших десантников из всех соединений и воинских частей ВДВ.

«Главный итог соревнований, в том то все выполнили поставленную боевую задачу в ходе соревнований и, вместе с тем, есть тот задел для дальнейшего совершенствования. Еще раз хочу поздравить с завершением нашего большого праздника и пожелать дальнейшего совершенствования свое личной подготовки профессиональной подготовки и дальнейшего роста», - отметил генерал-майор Анатолий Концевой.

В общем зачете уверенную победу одержали десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, которым удалось выиграть практически все этапы конкурса. Вторыми стали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, третье место завоевали десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Определились победители и в индивидуальных дисциплинах. Лучшим наводчиком-оператором стал гвардии сержант Магомед Гасанов из Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, лучшим механиком водителем - сержант Евгений Яндер, представляющий Омский учебный центр, лучшим пулеметчиком признан гвардии ефрейтор Александр Сабуров из Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, лучшим гранатометчиком стал гвардии рядовой Константин Лаврентьев, представляющий отдельное гвардейское десантно-штурмовое Донское казачье соединение из Камышина, а лучшим стрелком признан гвардии рядовой Дмитрий Патрин из Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.