Вынесли из огня: в Бурятии военные спасли четырех детей из горящего дома

Пожар в жилом доме в Бурятии мог привести к трагическим последствиям, если бы не военные из Улан-Удэ. Они вынесли из огня четверых детей.

Рано утром во время погрузки техники военнослужащие 75-ой бригады связи заметили дым и вызвали спасателей. Не теряя времени они сами решили проверить, есть ли внутри горящего здания люди. Несмотря на густой, едкий черный дым - им удалось проникнуть внутрь.

Майор Денис Надькин нашел в одной комнате маленькую девочку и вынес ее на улицу. В другой комнате ефрейтор Иван Соколов нашел еще двоих ребятишек, и вместе с сослуживцами сержантом Александром Эрдыниевым и ефрейтором Степаном Самозвановым вывел их наружу.

К этому времени приехали огнеборцы. Вместе с военнослужащими они зашли в полыхающий дом и спасли еще одну девочку. Малышка надышалась дымом и была без сознания. Начальник медицинской службы майор Кайрат Тунгатаров оказал ребенку необходимую помощь.