Минобороны впервые проводит набор в довузовские образовательные учреждения в режиме онлайн

Вступительные экзамены в суворовские, нахимовские и кадетские училища в этом году проходят дистанционно.

Онлайн-набор Минобороны проводит впервые - для этого создана единая электронная база вопросов. Во время собеседования они приходят автоматически, с уникальным кодом на подключение к видеоконференции.

Проверку первых кандидатов на поступление сегодня проводили в Оренбургском президентском кадетском училище и Тульском суворовском. Преподаватели оценивали знания русского и иностранного языков, а также математики, психологи определяли готовность к обучению, а физподготовку учитывают по школьным зачетам.

До 10 августа приемные комиссии по всей стране проведут отбор воспитанников из 10 тысяч кандидатов.