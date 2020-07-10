Ту-22М3 в небе: учения дальней авиации прошли под Иркутском

В Иркутской области прошли летно-тактические учения с авиационным полком дальней авиации, сообщает Министерство обороны РФ.

В мероприятии было задействовано до десяти экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и более 50 единиц военной и специальной техники. На учениях экипажи поразили цели на земле, отработали взаимодействие с другими родами авиации и преодолели систему ПВО условного противника.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако достичь и приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.