На форуме «Армия-2020» обсудят перспективы развития морской пехоты ВМФ

Вопросы развития морской пехоты ВМФ до 2030 года будут рассмотрены на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

В рамках круглого стола планируется сформировать требования к перспективным организационно-штатным структурам тактического и оперативного уровня морской пехоты, а также определить направления оснащения данных подразделений новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники.

Организатор круглого стола - Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ «ВМА»).

Представители ВУНЦ ВМФ «ВМА» считают, что предложения, озвученные в ходе данного мероприятия, могут послужить основой для формирования перспективных соединений и частей береговых войск Военно-морского флота, оснащенных новыми образцами ВВСТ и способных выполнять весь комплекс стоящих перед ними задач.

В мероприятии планируют принять участие представители Главного командования ВМФ, органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также предприятий промышленности.