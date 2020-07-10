Военнослужащие ЮВО поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Начальник 1602-го военного клинического госпиталя города Ростова-на-Дону полковник медицинской службы Валерий Кокоев и военный комиссар Ростовской области полковник Игорь Егоров поздравили ветерана Великой Отечественной войны лейтенанта медицинской службы Савенко Марию Андреевну со 100-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

От командования ЮВО и коллектива военного госпиталя офицеры пожелали фронтовой медсестре крепкого здоровья, бодрости духа, выразив благодарность родным ветерана за их тепло и внимание к юбиляру.

Мария Андреевна с 1941 по 1946 год состояла на военной службе в действующей армии в должности старшей медицинской сестры в сортировочно-эвакуационном военном госпитале №1602, входившем в состав 56-й армии.

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Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими. Мария Савенко имеет двух дочерей, четверых внуков и пятерых правнуков.