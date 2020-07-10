Отразить нападение: мотострелки уничтожили авиацию и бронетехнику «врага» в Ростовской области

Мотострелки отразили превосходящие силы противника во время учений в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Мотострелковое подразделение танкового соединения 150 дивизии Южного Военного Округа (ЮВО) отразило нападение превосходящих сил условного противника на полигоне Кадамовский в Ростовской области в ходе двустороннего батальонного тактического учения», - говорится в сообщении.

В ходе боевой стрельбы мотострелки уничтожили более 300 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

Превосходящий по силам противник вышел к мотострелкам и сходу попытался уничтожить их массированным ударом. Мотострелки при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 вступили во встречный бой и огнем из 30-мм пушек уничтожили бронеобъекты врага, а из стрелкового оружия и ручных гранатометов подавили его живую силу и легкобронированную технику.

Учения, в которых принимают участие около двух тысяч военнослужащих и задействовано порядка 200 единиц боевой и специальной техники, продлится до конца текущей недели.