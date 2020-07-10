Патрульный катер с женским экипажем впервые вышел в Черное море
Все запланированные задачи были отработаны и выполнены.
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Экспериментальный женский экипаж на патрульном катере «П-834» впервые вышел в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
«Сегодня мы готовили катер к противодиверсионной обороне от противника. Личный состав под моим руководством выполнял профилактическое гранатометание ручными гранатами РГД-5», - рассказала командир женского экспериментального экипажа ефрейтор Анна Брикез.
Также девушки учились покидать терпящее бедствие судно. Брикез отметила, что со всеми задачами они прекрасно справляются. В дальнейшем пройдут тренировки по маневрированию. Она также рассказала, что экипаж готовится ко Дню Военно-морского флота, который состоится 26 июля.