Патрульный катер с женским экипажем впервые вышел в Черное море

Также девушки учились покидать терпящее бедствие судно. Брикез отметила, что со всеми задачами они прекрасно справляются. В дальнейшем пройдут тренировки по маневрированию. Она также рассказала, что экипаж готовится ко Дню Военно-морского флота, который состоится 26 июля.

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