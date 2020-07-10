Пациенты выписаны: в Забайкалье закрыли мобильный госпиталь для больных коронавирусом

В Забайкальском крае после выписки последнего пациента закрыли многопрофильный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В этом госпитале начиная с 7 июня медики оказывали помощь больным COVID-19. Всего с начала работы в Чите полевого военного госпиталя на 100 коек, 63 человек получили медицинскую помощь и полностью вылечились от коронавирусной инфекции.

«Основной пик заболеваний на территории Забайкальского края пройден, пройден при вашей поддержке и подстраховке. Отрадно что никто из работников госпиталя не пострадал и не заболел. Хочется поблагодарить весь личный состав госпиталя, министра обороны и президента России за своевременно оказанную помощь» – обратился к военным медикам многопрофильного мобильного госпиталя губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Так же начальник штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, генерал-майор Роман Кутузов поблагодарил военных медиков за профессиональное выполнение своих функциональных обязанностей.

«Эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае выровнялась. В настоящее время хватает мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Поэтому считаю, что наша задача выполнена. Личный состав госпиталя справился на 100%, заболевших за этот период не было, все пациенты были выписаны с выздоровлением» - пояснил начальник многопрофильного мобильного госпиталя подполковник Виталий Нам.

Личный состав госпиталя был награжден почетными грамотами за свое профессиональное выполнение обязанностей.